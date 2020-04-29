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    Kadınlar kumar oynayan eşlerini ihbar etti

    Mardin'de kahvehanede kumar oynayan 8 kişi, eşlerinin polise yaptığı ihbar sonucu suçüstü yakalandı.
    • DHA
    • 29.04.2020 - 14:08
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    Kadınlar kumar oynayan eşlerini ihbar etti

     

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir grup kadın, kumar oynamaktan vazgeçmeyen eşlerini polise ihbar etti.

    İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adresteki kahvehaneye operasyon düzenledi.

    8 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı tutulması gereken kahvehanede polis ekiplerince yapılan operasyonda, 8 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

    Kadınlar, kumar oynayan eşlerini ihbar etti -1

    TOPLAM 28 BİN LİRA CEZA KESİDİ

    Kahvehane sahibi A.D hakkında işlem başlatılırken, kumar oynayan 8 kişiye koronavirüs tedbirlerini ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1.225'er lira olmak üzere 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.

    Kadınlar, kumar oynayan eşlerini ihbar etti -2

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