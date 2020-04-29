Kadınlar kumar oynayan eşlerini ihbar etti

Mardin'de kahvehanede kumar oynayan 8 kişi, eşlerinin polise yaptığı ihbar sonucu suçüstü yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir grup kadın, kumar oynamaktan vazgeçmeyen eşlerini polise ihbar etti.

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adresteki kahvehaneye operasyon düzenledi.

8 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı tutulması gereken kahvehanede polis ekiplerince yapılan operasyonda, 8 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

TOPLAM 28 BİN LİRA CEZA KESİDİ

Kahvehane sahibi A.D hakkında işlem başlatılırken, kumar oynayan 8 kişiye koronavirüs tedbirlerini ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1.225'er lira olmak üzere 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.