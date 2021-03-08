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Kadir Topbaş'ın ismi Yenikapı'da yaşatılacak

Kadir Topbaş'ın ismi Yenikapı'da yaşatılacak

İBB meclis toplantısında, Yenikapı Avrasya ve Gösteri Sanat Merkezi ile Yenikapı Meydanı'nın isimlerinin, "Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi" olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.