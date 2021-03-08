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    Kadir Topbaş'ın ismi Yenikapı'da yaşatılacak

    İBB meclis toplantısında, Yenikapı Avrasya ve Gösteri Sanat Merkezi ile Yenikapı Meydanı'nın isimlerinin, "Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi" olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.
    • AA
    • 08.03.2021 - 22:22
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    Kadir Topbaş'ın ismi Yenikapı'da yaşatılacak

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığındaki meclis toplantısında 148 gündem maddesi komisyonlara sevk edilirken AK Parti, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın isminin yaşatılması için bir teklif sundu.

    İSMİ GÖSTERİ VE SANAT MERKEZİNE VERİLDİ

    AK Parti Meclis üyesi Mehmet Yiğit tarafından okunan teklifte, Topbaş'ın isminin inşa sürecinde büyük emek ve katkısının olduğu Yenikapı Meydanı ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezine verilmesi istendi.

    Teklif karar olarak sunulan gündem maddesi yapılan mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

    Kararın kabul edilmesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP, İYİ Parti ve MHP gruplarına teşekkür etti.

    Kadir Topbaş ın ismi Yenikapı da yaşatılacak #1

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