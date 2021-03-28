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    Kağıthane'de 4 katlı boş binada yangın

    İstanbul Kağıthane'de daha önce boşaltılan 4 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
    • DHA
    • 28.03.2021 - 05:23
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 06:01
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    Kağıthane'de 4 katlı boş binada yangın

    Harmantepe Mahallesi, Aslan Sokak ile Tarım Sokak arasında kalan ve daha önce boşaltılan 4 katlı binada, madde bağımlıları tarafından kullanılan boş binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    VATANDAŞLAR CEP TELEFONU İLE KAYDETTİ

    Binanın alev alev yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilirken, 4 katlı binayı etkisi altına alan yangın, bitişiğinde bulunan binanın çatı katına sıçradı.

    Kağıthane'de 4 katlı boş binada yangın-Video

    Kağıthane de 4 katlı boş binada yangın #1

    İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

    Kağıthane de 4 katlı boş binada yangın #2

    Kağıthane de 4 katlı boş binada yangın #3

    Kağıthane de 4 katlı boş binada yangın #4

    Kağıthane de 4 katlı boş binada yangın #5

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