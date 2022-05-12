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    Kağıthane’de bir kişi yerde deste halinde 10 bin dolar buldu

    İstanbul Kağıthane'de, sokak üzerinde 10 bin dolar bulan kişi, deste halindeki paraları polise teslim etti.
    • 12.05.2022 - 00:06
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    Kağıthane’de bir kişi yerde deste halinde 10 bin dolar buldu

    Dün saat 15.00 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bankadaki işlerini halletmek için gelen Mustafa Güloğlu (54), cadde üzerine park edilen otomobilden indikten sonra pantolonunun arka cebinde taşıdığı, deste halindeki dolarlarını düşürdü.

    Yerde 10 bin dolar buldu

    Parasını düşürdüğünü fark etmeyen Güloğlu, bankaya yürümeye devam etti. Yaklaşık 2 dakika boyunca yol üzerinde kalan desteyi, alışveriş yaptığı marketten çıkan Recep Furkan Leventoğlu fark etti.

    Polislere teslim etti

    DHA'nın haberine göre Leventoğlu, sokak üzerinde bir süre bekledikten sonra, aldığı paraları Çağlayan Polis Merkezi Amirliği’ne götürerek teslim etti. Polis ekiplerinin kontrolünün ardından deste içerisinde, 100’lük banknotlar halinde 10 bin Amerikan Doları olduğu anlaşıldı.

    Kağıthane’de bir kişi yerde deste halinde 10 bin dolar buldu #1

    Para sahibine teslim edildi

    Polis, Recep Furkan Leventoğlu’nun ifadesinin ardından olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerin incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen Mustafa Güloğlu’na ulaşıldı.

    Güloğlu, paraların kendisine teslim edilmesi için polis merkezine davet edildi. Parayı bulduktan sonra polise teslim eden Recep Furkan Leventoğlu da Çağlayan Polis Merkezi Amirliği’nde paraların sahibinin gelmesini bekledi. Deste halindeki 10 bin dolar, polis ekipleri tarafından Mustafa Güloğlu’na teslim edildi.

    Kağıthane’de bir kişi yerde deste halinde 10 bin dolar buldu #2

    "Bu paranın geri döneceğini asla tahmin etmiyordum"

    Burada bir açıklama yapan Mustafa Güloğlu, Recep Furkan Leventoğlu’na teşekkür ederek, "Ülkemizde, helal süt emmiş insanların olduğunu görmekten gurur duyuyoruz. Ticaretle uğraştığım için zaman zaman yüklü miktarda paralar taşıyabiliyorum. Bankaya gittiğimde, bir miktar paranın eksik olduğunu fark ettim. İstanbul gibi yerde, bu paranın asla geri döneceğini tahmin etmiyordum. Allah razı olsun, polis ekipleri bana ulaştı. Geldim, parayı bulan arkadaş ile tanıştım, çok mutlu oldum" dedi.

    Kağıthane’de bir kişi yerde deste halinde 10 bin dolar buldu #3

    Kağıthane’de bir kişi yerde deste halinde 10 bin dolar buldu #4


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