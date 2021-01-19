Kağıthane'de buzlu yolda uçuruma düşmek üzere olan araç kurtarıldı

Kağıthane'de buzlu yolda uçuruma düşmek üzere olan araç kurtarıldı

Kağıthane'de yolda kalan araç itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İstanbul'da gece saatlerinde ara sokaklar buz pistine döndü. Ana arterlerde bir sorun yaşanmazken ara sokaklara giren araçlar yolda kaldı. Kağıthane'de bir ara sokağa giren çiğköfteci paket servis aracı buz tutan yolda kaldı.

YOKUŞTA KALDI, İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİ

Tüm çalışmalarına rağmen yokuştan çıkamayan sürücü Bayram Şair, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoldaki buzları kırdı. Vatandaşlar da buzlu yola sıcak su döktü. Başka araçlara zarar vermemek için yol kenarına araba lastiği konuldu. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu araç itilerek kurtarıldı.

Kağıthane'de buzlu yolda uçuruma düşmek üzere olan araç kurtarıldı-Video

"UÇURUMDAN AŞAĞIYA UÇUYORDUM"

Servis şoförü Bayram Şair “Ben çiğköfteci servisiyim. Soğuk hava nedeniyle motorla çıkmadım. Araçla çıktım. Yollar buz tutmuş. Burada kaldım. Uçurumdan aşağıya uçuyordum. Allah razı olsun itfaiye ve polis ekipleri geldi. Bizi uçurumun kenarından kurtardılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Şuan yola çıktım. Tekrar servise devam edeceğim" dedi.