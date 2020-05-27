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- Kağıthane'de, gezdirdiği köpek kendisine saldırdı
Kağıthane'de, gezdirdiği köpek kendisine saldırdı
- DHA
- 27.05.2020 - 11:05
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Ramazan Bayramı'nın son günü dışarı çıkan 4 genç, beslenmesi yasak olan Dogo Argentino cinsi köpekleri gezdirmeye başladı.
Daha sonra köpeklerden birisi, bir anda saldırganlaşıp güçlü çenesi ile gençlerden birinin ayağını ısırdı.
ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Arkadaşlarının çabasına rağmen köpeğin güçlü çenesi ise bir türlü açılmadı. Yere düşen gencin acı içindeki haykırışlarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu.
Evinden çıkan bir vatandaş, çevredekilerin de yardımıyla gencin yaralanan ayağını köpeğin dişlerinden kurtarmayı başardı.
Gezdirdiği köpek kendisine saldırdı
MAHALLELİDEN TEPKİ
Yaralanan kişi, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden ayrıldı.
Mahalle sakinleri ise bir yandan olayın şokunu yaşarken, diğer yandan da bu köpeklerin çocuklara da saldırabileceklerini söyleyerek tepki gösterdi.