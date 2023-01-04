Kağıthane’de kamyon alev alev yandı
Kağıthane’de park halinde olan kamyon, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Kundaklanan kamyon alev alev yandı.
- 04.01.2023 - 04:51
İstanbul Kağıthane'de saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Haliç Caddesi üzerinde, park halinde olan 34 GAF 762 plakalı kamyon, kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.
Kundaklanan kamyon alevlere teslim oldu
Kamyon kupasından yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yavaş yavaş büyüyen yangın kamyonun kupasını sardı.
Alev alev yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası kamyonun kupası adeta küle döndü.
Şüpheliler aranıyor
İHA'nın haberine göre, kamyonu kundaklayan kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin ise şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.