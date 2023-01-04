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Kağıthane’de kamyon alev alev yandı

Kağıthane’de kamyon alev alev yandı

Kağıthane’de park halinde olan kamyon, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Kundaklanan kamyon alev alev yandı.