Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
589.736
0.62%
BTXN Coin
33.69
3.21%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Kağıthane'de mağazadan elektronik eşya çalan hırsızlar yakalandı

    İstanbul Kağıthane'de elektronik mağazasından 59 adet çeşitli elektronik cihaz çalan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 08.01.2022 - 17:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kağıthane'de mağazadan elektronik eşya çalan hırsızlar yakalandı

    Geçtiğimiz yıl 21 Eylül Salı günü sabah saat 06.00'da Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan elektronik eşya satan mağazasından alınan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi.

    ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

    Ekipler, işyerinin güvenlik kameralarından 1 arabanın işyerinin önüne yaklaştığını ve içerisinden inen 4 kişinin mağazaya girerek, 59 adet çeşitli elektronik eşyaları çaldıklarını ve geldikleri araçla olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti.

    Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, 4 şüphelinin olay yerinden kaçtıkları aracın plakasından yapılan inceleme sonucunda şüphelilerin Y.K., C.P.S., R.Y. ve M.S olduğunu belirledi.

    ŞÜPHELİLER TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Çalışmaların devamında şüpheliler, 18 Ekim 2021 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.  Gözaltına alınan, Y.K., C.P.S., R.Y. ve M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

    Şüphelilerin mağaza gelerek hırsızlık yaptıkları anlar işyerinin kamerasına yansıdı.

    Kağıthane de mağazadan elektronik eşya çalan hırsızlar yakalandı #1

    Kağıthane de mağazadan elektronik eşya çalan hırsızlar yakalandı #2

    Kağıthane de mağazadan elektronik eşya çalan hırsızlar yakalandı #3

    Kağıthane de mağazadan elektronik eşya çalan hırsızlar yakalandı #4

    Kağıthane de mağazadan elektronik eşya çalan hırsızlar yakalandı #5


    Görüş Bildir