Kağıthane'de makas atan motosiklet sürücüsü otoyola düştü İstanbul Kağıthane'de makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsü, hakimiyeti kaybetmesiyle birlikte otoyola düşünce zincirleme kazaya neden oldu.

DHA

İstanbul'da yaşanılan kaza, motosikletle yapılan tehlikeli hakaretlerin bir faciaya neden olabileceğini gösterdi..

Dün akşam saatlerinde Seyrantepe TEM Otoyolu Hasdal yönünde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen sürücü, hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle bariyerlere çarparak TEM Otoyolu’na düştü.

Zincirleme kazaya neden oldu

O esnada arkasından gelen diğer otomobiller, motosiklet sürücüsüne çarpmamak için ani fren yaparak durmak zorunda kaldı. Duramayan araçların arkadan çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Bariyerlere çarparak yola düştüğü anlar kamerada

O anlar ise kaza yapan aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsünün bariyerlere çarparak yere düştüğü, o esnada arkasından gelen araçların çarpmamak için ani fren yaptığı ve duramayan aracın çarpmasıyla zincirleme kazanın meydana geldiği görülüyor.