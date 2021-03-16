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Kağıthane'de okey oynayan 49 kişi yakalandı

Kağıthane'de okey oynayan 49 kişi yakalandı

Kağıthane'de, yasağa rağmen okey oynayan ve sosyal mesafe ile maske kurallarına uymayan 49 kişiye 170 bin lira ceza uygulandı.