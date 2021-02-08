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    Kağıthane'de turisti dövdükten sonra gasbettiler

    Kağıthane’de Moğol turist, alışveriş yapmak için geldiği bir mağazanın önünden ayrıldığı esnada yanına gelen motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı.
    • İHA
    • 08.02.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 10:04
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    Kağıthane'de turisti dövdükten sonra gasbettiler

    İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Moğolistan uyruklu bir kişi, alışveriş yapmak için geldiği bir mağazanın önünde aracını park etti.

    Alışverişini tamamlayan turist, aracıyla ayrıldığı esnada arkasından gelen motosikletli iki şahıs, yumruk atıp saldırmaya başladı.

    DÖVÜP TELEFONUNU ALDILAR

    Bir anda şoke olan turist, kendini savunmaya çalıştı. Ancak gözü dönmüş gaspçılar, arabanının kapısını açıp turisti dövmeye başladı. Bu sırada içlerinden biri araç içerisinde bulunan cep telefonunu alarak arabadan indi.

    1 dakika içinde hem sürücüyü darbedip hem de cep telefonu gasbeden saldırganlar, motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

    Kağıthane'de turisti dövdükten sonra gasbettiler ViDEO

    Kağıthane de turisti dövdükten sonra gasbettiler #1

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Yaşananların ardından polis ekipleri, olay yerine gelerek çalışmalarda bulundu. Moğol turist ise önce hastaneye ardından karakola giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Kağıthane de turisti dövdükten sonra gasbettiler #2

    Kağıthane de turisti dövdükten sonra gasbettiler #3

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