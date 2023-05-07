Kağıthanede'de hurdalıkya yangın çıktı Kağıthane'deki hurdalıkta akşam saatlerinde çıkan yangın ekiplerin çabası sonucu söndürüldü.

İHA

İstanbul'da Kağıthane Nurtepe Mahallesi Halit Bin Velid Caddesi üzerinde akşam saat 22.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Çıkan yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevkedildi.

Bir saatlik çalışma sonrası yangın kontrol altına aldındı

İş makinelerinin de yardımıyla yapılan söndürme çalışma sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik bir sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Olay yerine gelen polisler yangının çıkış sebebini araştırmak üzere inceleme başlattı.

Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

"Biz burada mahalle olarak çok mağduruz"

Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Olayı gören Şener Menekşe şunları söyledi: