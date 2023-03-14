Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 279 kişi tutuklandı Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda sorumluluğu tespit edilen şüpheli sayısı 1184'e yükselirken, tutuklamalar da devam ediyor..

Asrın felaketi olan deprem afetinin ardından gözaltı ve tutuklama kararları art arda gelmeye devam ediyor. 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli deprem, büyük yıkımlara yol açtı. Binlerce canın gittiği afette, çok sayıda vatandaş da yaralı kurtuldu. Bölgede çalışmalar devam ederken, yıkılan binalara ilişkin de incelemeler sürüyor. Bu süreçte birçok binadaki ihmalkarlıklar gözler önüne serildi. Oluşturulan bilirkişi heyetlerinin aldığı örnekler doğrultusunda ciddi malzeme eksiklikleri tespit edilmiş, ilk bulgulara göre betonun dayanıksız olduğu belirlenmişti. Bu kapsamda savcılık tarafından sorumluların yakalanması için başlatılan soruşturmalar devam ediyor. 1184 şüphelinin 279'u tutuklandı Soruşturmalar kapsamında sorumluluğu tespit edilen şüpheli sayısı 1184'e çıktı. Bu şüphelilerden 279'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 375'i hakkında ise adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 261 şüpheli hakkında yakalama kararı, 91 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. 22 zanlı yurt dışında, 51 şüphelinin ise hayatını kaybettiği belirtildi Yapılan incelemelerde, 22 zanlının yurt dışında olduğu, 51 şüphelinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, 103 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.