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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Uzman Onbaşı Ömer Kahya son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, bölgede çıkan çatışmada hayatını kaybeden şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın naaşı, bugün memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine getirildi.

TÜRK BAYRAĞINA SARILDI

Pazarcık Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki şehit Kahya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Yukarı Pazarcık Mahallesi Hacı Ahmet Mezarlığı'na getirildi.



Güçlükle ayakta duran şehidin yakınlarını protokol üyeleri teselli etti.



Protokol üyeleri, şehidin annesi Fadıma ve babası Mehmet Kahya ile aileye taziyelerini iletti.

FENALAŞAN AİLESİNE SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Törende fenalaşan şehidin ailesine sağlık ekipleri müdahale etti.



Baba Mehmet Kahya'nın metanetini kurduğu törende yakınları tabuta sarılarak ağıt yaktı.





"CENNETTE BULUŞURUZ"

Yakınlarının desteğiyle oğlunun tabutuna sarılan anne Fadıma Kahya, "Oy ciğerim oy, yaktın ciğerim. Cennette buluşuruz" diyerek ağladı.



Son olarak oğlunun fotoğrafına bakarak elini kalbine götüren anne Kahya, "Hakkım helaldir yiğidim." diyerek gözyaşı döktü.



İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Kahramanmaraş şehidini uğurladı VİDEO