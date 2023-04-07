Kahramanmaraş'a 57 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent AFAD tarafından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedeler için 57 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent kurulacak

AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dereli Mahallesi'ndeki 410 bin metrekare üzerine kurulacak konteyner kentte yaklaşık 1 ay önce başlayan dolgu çalışmalarında sona gelindi.

57 futbol sahası büyüklüğünde

Bölgede yağmur etkili olmasına rağmen 300 işçi, 57 futbol sahası büyüklüğündeki, 2 bin 500 konteynerin yerleştirileceği alanı hazır hale getirmek için çift vardiya çalışmaya devam ediyor.

Doğukent Geçici Konaklama Merkezi'nin yapımında görevli Makimsan şirket yetkilisi Hakan Dikçi, daha önce tarla vasfında olan alanı yaptıkları dolgu ile konteyner kent için hazır hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

300 işçi çift vardiya çalışıyor

Dikçi, depremden etkilenen iller içinde belki de en büyük konteyner kentin burada kurulacağına işaret ederek,

AFAD için 410 bin metrekare alanın dolgularını yaparak hazır hale getirdik. Altyapı çalışmaları devam ediyor, dolgu çalışmaları ise yüzde 97 seviyesinde. Gece ve gündüz olmak üzere çift vardiya şeklinde 24 saat çalışıyoruz. Yağmurun engellediği durumlar bazen olabiliyor ama onun dışında bir sıkıntı bulunmuyor.

diye konuştu.

Bayramdan sonra bitmesi planlanıyor

Konteyner kentte cami, futbol sahası, sosyal tesisler ve çamaşırhane gibi alanlar da olacağını aktaran Dikçi,

Bayramdan sonra da bitmesi planlanıyor. İnsanlar bir an önce çadırlardan konteyner kentlere gelsin diye AFAD'ın önderliğinde hızlı ve hummalı bir çalışma var.

dedi.

Dikçi, amaçlarının çalışmaları bir an önce bitirebilmek olduğuna dikkati çekerek,

Yaklaşık 300 kişi buradaki çalışmalarda yer alıyor. Çalışmaların bitmesiyle inşallah bir an evvel insanlar konteyner kentte yaşamaya başlarlar.

ifadelerini kullandı.