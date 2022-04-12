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    Kahramanmaraşlı jokey alışverişe atla çıkıyor

    Geleneksel spor dalları arasındaki rahvan at yarışçısı, yakıt fiyatlarının yükselmesini bahane ederek, hem atını yarışlara hazırlıyor hem de günlük market alışverişini yapıyor.
    • 12.04.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 11:14
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    Kahramanmaraşlı jokey alışverişe atla çıkıyor

    Türk'ün yoldaşı, Türk'ün kanadı tabirleri ile nesiller boyunca adına türküler, şarkılar, maniler yazılan atlar, son yıllarda eski günlerine döner oldu.

    Bunun nedeni ise küresel ölçekte akaryakıt fiyatının artması…

    Atla alışveriş

    Kahramanmaraşlı Osman Yılmaz da, atıyla daha çok ilgilenir duruma geldi.

    Çarşıya, markete atla giden Yılmaz, hem günlük antrenmanını atıyla yapıyor hem de işlerini hallediyor.

    “Atlarımızla haşır neşir olmayı istiyoruz”

    İHA'ya konuşan Osman Yılmaz, akaryakıt fiyatlarının kendisinin bahanesi olduğunu belirterek, “Rahvan at yarışları Türkiye'nin dört bir tarafında olur. Ben Kahramanmaraş'ta ilk rahvan atı jokeyiyim. Markete atla gidiyorum. Alışverişimi yapmaya, hem mutlu oluyorum hem atlarımızla gezinti yapmış oluyoruz. Uzun yola gittiğim zaman arabamla gidiyorum.

    Bu arada atlarımızla kısa mesafelerde daha haşır neşir olmayı istiyoruz. Malum işte araçlarımızı çalıştırttığımız an mazot çok pahalı olduğu için atlarla daha güzel oluyor. Hem masrafımız olmuyor hem de hem atlarımızın antrenmanı oluyor.” dedi

    Kahramanmaraşlı jokey alışverişe atla çıkıyor #1

    Rahvan nedir?

    Rahvan, atın tek ayak koşma stiline verilen addır.

    Atın aynı taraftaki ayaklarının birlikte hareket ettiği, binicisini sarsmayan, yürüme ile koşma arasında bir koşu şeklidir.

    Rahvan yürüyüşe, terbiyeli yürüyüş de denir.

    Kahramanmaraşlı jokey alışverişe atla çıkıyor #2

    Kahramanmaraşlı jokey alışverişe atla çıkıyor #3

    Kahramanmaraşlı jokey alışverişe atla çıkıyor #4

    Kahramanmaraşlı jokey alışverişe atla çıkıyor #5


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