Kahramanmaraş'ta 12 yaşındaki Muhammet, kedisini ağır hasarlı binadan kurtardı Kahramanmaraş'ta depremin 5'inci günü ağır hasar gören binada kalan kedisi ‘Paşa’yı kurtaran 12 yaşındaki Muhammet Eyüp Elbistanlı, "Baktım, kanepenin altında saklanmış vaziyette duruyor. 'Paşa' için canımı feda ederim" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremler, Türkiye'yi derinden sarstı..

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde, 46 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de evsiz kaldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Ecem Sitesi A Blok'un 2'nci katında oturan manifaturacı Fatih Elbistanlı (56), eşi Neslihan (49) ve oğlu Muhammet, deprem sırasında evden koşarak çıktı.

Elbistanlı ailesinin 2,5 yaşındaki 'Paşa' adlı erkek kedisi ise panik sırasında geride kaldı. Sonrasında defalarca bina önüne giden ancak ağır hasarlı evlerine girmeyen Elbistanlı ailesi, kedilerine ulaşamadı.

5'inci gün kedisini buldu

Muhammet Eyüp, 5'inci gün kedisinin sesini duyunca tehlikeye rağmen eve girip, koltuk altındaki can dostunu buldu.

"Kedimi canımdan çok severim"

Deprem felaketini anlatan Muhammet Eyüp Elbistanlı, şu ifadeleri kullandı:

Gece telefonum ile oynuyordum. Duvardan tabak kırılma sesini andıran sesler gelmeye başlayınca kalkıp, annemin yanına koştum ve sarılıp, tutundum. Sonra dışarı çıktık, sonraki günler bizim için zor geçti.



Otomobilde uyuduk, çok üşüdüm. Ardından camiye gittik, ateş etrafında ısındık. Bir süre de üniversite kampüsünde de kaldık.

"Depremden korkmuyorum ama psikolojik olarak hala sallanıyormuş gibi hissediyorum"

Deprem anında ağır hasar oluşan binadan apar topar kaçtıklarını, o sırada kedisini kaybettiğini söyleyen Elbistanlı, 'Paşa'nın sesini 5'inci gün duyduklarını belirterek, "Koşarak binaya çıktım, daireye girdim. Ağır hasarlı binaya korkmadan kedim için girdim. 'Paşa' için canımı feda ederim. Baktım, kanepenin altında saklanmış vaziyette duruyor. Hemen alıp, çantasına koydum. Allah'a şükür, binadan dışarı çıktık. Kedimi canımdan çok severim. İzmir'de misafir ediliyorum. Burada mutluyum. Depremden korkmuyorum ama psikolojik olarak hala sallanıyormuş gibi hissediyorum." diye konuştu.