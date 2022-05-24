Petrol
110.28
-0.45%
Euro
17.3073
1.59%
Dolar
16.149
1.40%
Altın
963.24
1.52%
Borsa
239
0.40%
Bitcoin
476.332
-2.10%
BTXN Coin
13.59
0.14%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Kahramanmaraş’ta 14 yaşındaki çocuğun kiloları ile başı dertte

    Henüz 14 yaşında olan erkek çocuğu, 130 kiloya ulaştı. Okulu bırakan çocuk, arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek, yardım istedi.
    • 24.05.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 12:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş’ta 14 yaşındaki çocuğun kiloları ile başı dertte

    Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Yeşilyöre Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki Teyfik Yıldız'ın en büyük hayali, fazla kilolarından kurtulup tekrar okuluna gidebilmek…

    Kilolarından dolayı arkadaşları tarafından alay konusu olduğunu söyleyen Yıldız, “14 yaşındayım ve artık kıyafetlerim olmuyor. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Bu yüzden okula gitmek istemiyordum. Okulda da alay konusuydum ve hep dışlanıyordum. Ben zayıflamak istiyorum.” dedi.

    “130 kiloyum ve 80 kiloya düşmek istiyorum”

    “Doktor abilerimden, ablalarımdan destek istiyorum. Acı yemekleri çok fazla yiyorum ve oda yemek yeme hislerimi fazlalaştırıyor.” diyen Teyfik Yıldız, şöyle devam etti:

    “Okulumu bıraktığım için işe gitmek istiyorum ama işe bile kimse almıyor. Şu an 130 kiloyum ve 80 kiloya düşmek istiyorum. 14 yaşındayım ama adam vazifesini görüyorum, büyük adamlar gibi giyiniyorum.”

    Kahramanmaraş’ta 14 yaşındaki çocuğun kiloları ile başı dertte ViDEO

    “Evden çıkmak istemiyorum”

    İHA’da yer alan habere göre; kıyafet bulmakta zorlandığını dile getiren Teyfik Yıldız, “Herkes benimle çok kiloluyum diye dalga geçiyor ve o yüzden evden dışarı çıkmak istemiyorum.” dedi.

    Kahramanmaraş’ta 14 yaşındaki çocuğun kiloları ile başı dertte #1

    Kahramanmaraş’ta 14 yaşındaki çocuğun kiloları ile başı dertte #2

    Kahramanmaraş’ta 14 yaşındaki çocuğun kiloları ile başı dertte #3


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    İstanbul’da 199 kaçak göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    İstanbul’da 199 kaçak göçmen yakalandı

    Damat dişleriyle jartiyer çıkardı
    Magazin

    Damat dişleriyle jartiyer çıkardı

    Görüş Bildir