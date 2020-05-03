Kahramanmaraş'ta 2 saat arayla 2 kişiyi vuran şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta, bir hafta önce 2 saat arayla 2 kişiyi vuran Sıddık L.'nin bir otomobilde görüldüğü ihbarından sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta, geçtiğimiz Cumartesi günü Sıddık L., Kuzey Çevre Yolu Cancık Mağaraları mevkiinde tabancayla Harun N.'yi bacağından vurdu.

Sıddık L., 2 saat sonra Osman Gazi Mahallesi'nde evinden dışarı çağırdığı Hamza G.'yi de her iki bacağına ateş ederek yaralayıp okaçtı.

Olayların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BİR HAFTA SONRA YAKALANDI

Ekiplerin her yerde aradığı Sıddık L.'nin bu akşam saat 21.00 sıralarında bir otomobilde görüldüğü ihbarı polisi alarma geçirdi.

Ekiplerin peşine düştüğü otomobil izini kaybettirirken, Fevzipaşa Mahallesi'nde Sıddık L. ile birlikte görüldüğü öne sürülen M.D. ise bekçiler tarafından yakalandı.

M.D., polisler tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sıddık L.'nin yakalanması için ekiplerin çalışmasının devam ettiği bildirildi.



