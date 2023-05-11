Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

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Türkiye sallanmaya devam ediyor...
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri geniş coğrafyada hissedildi.
Yaşanan depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken binlerce ev ise kullanılamaz hale geldi.
3 ayın geride kaldığı asrın felaketinde artçılar yaşanmaya devam ediyor.
Kahramanmaraş sallandı
Depremin yıkıcı etkileri ortadan silinirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
(AFAD) yeni bir depremi daha duyurdu.
Kahramanmaraş'ta saat 17.57'de yeni bir deprem meydana geldi.
4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, saat 17.57'de, 11.56 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.