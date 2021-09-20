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    Kahramanmaraş'ta 46 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

    Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan 46 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 20:01
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 21:30
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    Kahramanmaraş'ta 46 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube İnfaz Masası ekipleri, aranan bir kişiyi şehir dışına çıkmadan yakaladı.

    46 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

    Şahsın cinayet, uyuşturucu, dolandırıcılık ve fuhşa teşvik suçlarından 46 yıl hapis cezası ile aranan M.Ç. olduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Kahramanmaraş'ta 46 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı VİDEO

    Kahramanmaraş ta 46 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı #1

    Kahramanmaraş ta 46 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı #2

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