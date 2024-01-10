Kahramanmaraş'ta 7 ayrı kaza! 18 araç birbirine girdi Kahramanmaraş'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 18 araç birbirine gidi. Kazalarda 1 kişi yaralandı.

DHA

Yurdun dört bir yanı yağışlı hava etkisi altında.

Kurak geçen yaz sezonu sonrasında, şimdilerde kış esintilerinin tam anlamıyla etkisi yaşanıyor..

Uzman uyarıları ile beklenen yağışlar yüzünü gösterdi.

Yağışların etkili olduğu illerden biri de Kahramanmaraş.

Akşam saatlerinde Doğu Çevre Yolu’nda meydana gelen olayda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolun KMTSO Alt Geçidi’nde kontrolden çıkan 9 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

7 ayrı kazada 18 araç birbirine girdi

Bu kazanın ardından aynı yol üzerinde 6 ayrı kaza daha meydana geldi. Bu kazalarda da 9 araç birbirine girdi.

Aynı noktada meydana gelen 7 kazada toplam 18 araç birbirine girdi. Hasarlı kazalar nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)