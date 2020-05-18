Kahramanmaraş'ta 74 yaşında iki kez koronavirüsü yendi

Koronavirüse iki kez yakalanan ve ikisinde de yenmeyi başaran 74 yaşındaki şahıs, "Koronavirüs Allah'ın bir hediyesiydi bana. Hediyeyi verdi, geri de aldı" dedi.

Kahramanmaraş'ta eşi Adeviye Önder ile birlikte yaşayan emekli İsa Resul Önder(74), 12 Nisan'da halsizlik belirtileri ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine yaşlı adam, tedavi altına alındı.

İKİ KEZ KORONAVİRÜSÜ YENDİ

2 hafta süren tedavisinin sonunda İsa Resul Önder, koronavirüsü yenmeyi başarıp 25 Nisan'da taburcu oldu.

11 Mayıs'ta kontrole giden Önder'in yeniden yapılan testi pozitif çıkınca, tekrar hastaneye yatırıldı ve 5 gün süren tedavi sonrası taburcu edildi.

"ŞİMDİ ÇOK İYİYİM"

Tedavi süresince sağlık çalışanlarının kendisiyle çok yakından ilgilendiğini belirten Önder, "Rahatsızlanınca çocuklarım hastaneye götürdü. Orada testler yaptıktan sonra koronavirüs olduğum belirlendi ve hastaneye yatırıldım. 14 gün yattım ilk 5 günü çok zordu, çok kötüydü. 14 günün sonunda beni taburcu edip ambulansla eve getirdiler.11 Mayıs Pazartesi günü kontrole gittik. Testin pozitif olduğunu söylediler. Tekrar yattık ve cumartesi günü taburcu ettiler. Hastalığı yendim ve tekrar hayata döndüm. Şimdi çok iyiyim, bir sıkıntım yok." dedi.

"BU BİRAZ DA SABIR İŞİ"

Önder, "Omurilik zedelenmesinden dolayı ameliyat olduğum için 5 yıldır hiç dışarı çıkmıyorum. Koronavirüse nasıl yakalandım onu ben de bilmiyorum. Cenab-ı Allah'ın bir hediyesiydi bana. Hediyeyi verdi, geri de aldı. 2 defa oldu, 2 defa Allah'ın yardımıyla yendim ben bunu. Tabii bu biraz da sabır işi, üzerine almama, doğal karşılama işi. Allah'tan gelen her şeye açık olmamız lazım. Razıyız, Allah verdi Allah da aldı." dedi.

"EVDE KAL" ÇAĞRISI YAPTI

İnsanlara evde kalma çağrısında bulunan İsa Resul Önder, hastalığı yenmede insanın metanetini korumasının önemli olduğunu belirterek, "Ben bu hastalığı yenmek için metanetimi hiç bozmadım. 'Bu bende yok' diyerek hastalığı üstüme hiç almadım. Bütün hastalara da benim tavsiyem üstlerine almasınlar, 'Bu bende var' diye endişe etmesinler, kurallara da uysunlar. Dışarı çıkmak isteyenler çıkmasınlar, sabretsinler, evde kalsınlar. Zaten o ilk 5 günü ben nasıl geçirdim bilmiyorum. Çok kötüydüm, ne yemeğin ne de suyun tadı vardı. 5 gün sonra Allah beni şifaya kavuşturdu." dedi.