Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu Ağır hasarlı 8 katlı iş merkezinin, kontrollü yıkım çalışması esnasında binanın bir bölümü saniyeler içinde yerle bir oldu. Yıkımı izleyenler de toz bulutuna rağmen o anları hemen kayda aldı, canlı yayınladı.

İHA Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından ağır hasar alan binaların, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkımı sürüyor. Dulkadiroğlu ilçesindeki Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan ağır hasarlı 8 katlı iş merkezinin de hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Binanın acil olarak yıkılması kararı alındı. Toz bulutuna rağmen canlı yayın açtılar Kontrollü yıkım için polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak bulvarı ve caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. İş makinesiyle yapılan yıkımda, binanın bir bölümü saniyeler içinde yerle bir oldu. Toz bulutunun oluştuğu bulvar üzerinde itfaiye ekiplerince sulama çalışması yapılırken, yıkım çalışmasını izleyenler de hemen cep telefonlarına sarıldı, canlı yayın açtı. "Bina aşırı derecede çürük" Binanın aşırı derecede çürük olduğunu öne süren yerel gazete muhabiri Muhammed Çay, “Ofisimiz yıkılıyor. Ağır hasarlı, acil yıkılma kararı verilmişti. Bina aşırı derecede çürük, içeri girilmiyor. Ofisteki her şeyimiz içeride kaldı.” diye konuştu. Yıkım çalışmalarını izlediklerini belirten Hasan Harun da, “Buradan geçiyorduk, birden binanın yıkıldığını gördük.” dedi. Dilek Polat ise şehirdeki birçok hasarlı binanın kontrollü yıkıldığını ifade etti.