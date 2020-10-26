Kahramanmaraş'ta alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Polisin dur ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye, kovalama sonucu yakalandıktan sonra 2 bin 893 lira ceza kesildi.

Göksun- Kahramanmaraş kara yolunda dün gece saatlerinde uygulama yapan polisler, Hacı Murat K.'nin kullandığı otomobile dur ihtarında bulundu.

Ancak sürücü, polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Bunun üzerine polisler ile Hacı Murat K. arasında kovalamaca başladı.

KOVALAMACA 30 DAKİKA SÜRDÜ

Kovalamaca sırasında ekiplerin ihtarlarına da olumsuz yanıt veren sürücü, zaman zaman yaptığı manevralarla hem kendinin hem de peşindeki polislerin hayatını tehlikeye attı.

Yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca sonunda otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde ara sokakta ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu.

HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETSİZ

Yapılan kontrolde Hacı Murat K.'nin ehliyetsiz ve 0.53 promil de alkollü olduğu ortaya çıktı.

2 BİN 893 TL CEZA

Ehliyeti olmadığı için kaçtığını belirten Hacı Murat K.'ye 2 bin 893 lira para cezası yazılırken, otomobil de çekici ile otoparka çekildi.





