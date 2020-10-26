Dolar
8.0897
1.5388%
Euro
9.563
1.2043%
Altın
1906.98
0.2671%
Borsa
1155.96
-2.9119%
G. Altın
495.545
1.7122%
Bitcoin
107188.48
4.0841%
EXEN Coin
10.91
-1.35%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Kahramanmaraş'ta alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

    Polisin dur ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye, kovalama sonucu yakalandıktan sonra 2 bin 893 lira ceza kesildi.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 16:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

     

    Göksun- Kahramanmaraş kara yolunda dün gece saatlerinde uygulama yapan polisler, Hacı Murat K.'nin kullandığı otomobile dur ihtarında bulundu.

    Ancak sürücü, polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

    Bunun üzerine polisler ile Hacı Murat K. arasında kovalamaca başladı.

    Kahramanmaraş ta alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı #1

    KOVALAMACA 30 DAKİKA SÜRDÜ

    Kovalamaca sırasında ekiplerin ihtarlarına da olumsuz yanıt veren sürücü, zaman zaman yaptığı manevralarla hem kendinin hem de peşindeki polislerin hayatını tehlikeye attı.

    Yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca sonunda otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde ara sokakta ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu.

    Kahramanmaraş ta alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı #2

    HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETSİZ

    Yapılan kontrolde Hacı Murat K.'nin ehliyetsiz ve 0.53 promil de alkollü olduğu ortaya çıktı.

    Kahramanmaraş ta alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı #3

    2 BİN 893 TL CEZA

    Ehliyeti olmadığı için kaçtığını belirten Hacı Murat K.'ye 2 bin 893 lira para cezası yazılırken, otomobil de çekici ile otoparka çekildi.

    Kahramanmaraş ta alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı #4

    Kahramanmaraş ta alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı #5

    Görüş Bildir