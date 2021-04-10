Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.417
0%
Bitcoin
488.000
1.67%
EXEN Coin
22.72
-2.36%
3ºC
İstanbul
Açık 3 C

    Kahramanmaraş'ta aranan 94 kişi yakalandı

    Polis, son bir haftada haklarında arama kararı olan 94 kişiyi yakaladı, bunlardan 57'si tutuklandı.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 05:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta aranan 94 kişi yakalandı

    Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 3 Nisan'da bir çalışma başlattı.

    57 KİŞİ TUTUKLANDI

    Bir haftalık çalışma sonunda aralarında hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 57 kişinin de aralarında olduğu 94 kişi yakalandı.

    Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden 57'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

     

     

    Kahramanmaraş ta aranan 94 kişi yakalandı #1

    Kahramanmaraş ta aranan 94 kişi yakalandı #2

    Kahramanmaraş ta aranan 94 kişi yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir