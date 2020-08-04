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    Kahramanmaraş'ta Arap tavşanı görüntülendi

    Koruma listesinde bulunan tavşanı görenler önce fareye sonra da sincaba benzetti.
    • AA
    • 04.08.2020 - 16:07
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    Kahramanmaraş'ta Arap tavşanı görüntülendi

    Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) koruma listesinde bulunan, “allactaga williamsi” cinsi olduğu öğrenilen tavşanın görüntülerini, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Görüntüleri çeken Azim Erden, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Büyüksevin Mahallesi'nde arkadaşlarıyla piknik yapmak için yayla evine geldiklerinde, daha önce hiç görmedikleri bir hayvan fark ettiklerini söyledi.

    İLK GÖRDÜKLERİNDE ANLAMADILAR

    Hayvanı cep telefonuyla görüntülediklerini anlatan Erden, şöyle konuştu:

    “Cep telefonunun flaşını yaktık ve ilk önce fare, daha sonra sincaba benzettik. Daha detaylı incelediğimizde hayvanın zıpladığını gördük fakat ayakları ve kuyruğu çok farklıydı. İnternetten yaptığımızı kısa bir araştırmada, canlının koruma altında olan ve nadir görülen bir tür olduğunu fark ettik. Arap tavşanının fotoğraflarını çektikten sonra flaşları kapatarak doğal ortamına dönmesini sağladık.”

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