Kahramanmaraş'ta baba, tabancayla oğlunu öldürdü

Tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Fevzi G. (70) ile oğlu Özgür G. (42) arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

OĞLUNU TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, evinde bulunan tabancayla oğluna ateş etti.

Aile yakınları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özgür G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan baba Fevzi G., Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Özgür G.'nin cenazesi, incelemenin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.