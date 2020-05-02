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    Kahramanmaraş'ta balığa çıkan şahıs boğuldu

    Arkadaşlarıyla birlikte balık avlamaya giden ve girdiği suda boğulan şahsın cansız bedeni, dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.
    • İHA
    • 02.05.2020 - 08:40
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    Kahramanmaraş'ta balığa çıkan şahıs boğuldu

    Kahramanmaraş'ta Abdullah Ardıç, (35) arkadaşlarıyla birlikte Bertiz Mahallesi Uzunbağ mevkiinde balık avlamaya gitti.

    Bir süre sonra suya düşen Abdullah Ardıç, gölette kayboldu.

    BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

    Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi.

    Dalgıç ekiplerince gölette yapılan aramada Ardıç'ın, cansız bedenine ulaşıldı.

    Abdullah Ardıç’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Balık tutmak için girdiği suda boğuldu

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