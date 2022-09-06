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    Kahramanmaraş'ta balık ölümleri tedirgin ediyor

    Kahramanmaraş’ta Söğütlü Çayı’nda yaşanan balık ölümleri tedirgin etti.
    • 06.09.2022 - 23:27
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    Kahramanmaraş'ta balık ölümleri tedirgin ediyor

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Tapkıran Mahallesi yakınlarından doğan ve kilometrelerce kat ettikten sonra Elbistan şehir merkezini geçerek Ceyhan Nehri’ne karışan Söğütlü Çayı’nın debisi, yaz ayları ve tarımsal sulama nedeniyle yok denecek kadar azalıyor.

    Ölü balıklar kıyıya vurdu

    Bentlerle önü kapatılan suyun aşağı kesimlere ulaşmaması ve çayın kurumaya yaklaşması, canlı yaşamını da tehlikeye atıyor. Bu durumun en acı örneği ise Tepebaşı Mahallesi’ndeki Tepebaşı Köprüsü civarında yaşandı. Köprünün sağlı sollu her iki tarafında da çok sayıda irili ufaklı ölü balık kıyıya vurdu.

    Kahramanmaraş ta balık ölümleri tedirgin ediyor #1

    "Görüntü vicdanımızı sızlatıyor"

    İHA'nın haberine göre, yaşanan balık ölümlerinin, su azalması ve besi çiftliklerinin atıklarının karışmasına bağlayan vatandaşlar, yetkililerden bu duruma el atmalarını istedi.
    Geçtiğimiz yıl da aynı şekilde balık ölümleri yaşandığını anımsatan vatandaşlar, “Şuanda Söğütlü Çayı’nın yüzeyi binlerce balık ölüsü ile dolu. Çok yazık. Bu görüntü hepimizin vicdanını sızlatıyor” diye konuştular.

    Kahramanmaraş ta balık ölümleri tedirgin ediyor #2

    Kahramanmaraş ta balık ölümleri tedirgin ediyor #3

    Kahramanmaraş ta balık ölümleri tedirgin ediyor #4


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