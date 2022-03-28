Kahramanmaraş'ta bir bekçi, tüfekli kişiyi etkisiz hale getirdi

Kahramanmaraş'ta elinde av tüfeğiyle çevreyi rahatsız eden bir şüphelinin silahına, gece bekçisi tekmeyle müdahale etti.

Akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, elinde av tüfeği olan şüpheli sokakta bağırmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa bekçiler sevk edildi. Bekçiler, ismi öğrenilemeyen şüpheliyi, silahını bırakması için ikna etmeye çalıştı, ancak olumsuz yanıt aldı.

TÜFEĞE TEKME ATARAK YERE DÜŞÜRDÜ

Bir arkadaşıyla kavga ettiği öğrenilen şüphelinin arkasından yaklaşan bekçilerden biri tüfeğe tekme atarak yere düşürdü. Ardından da diğer bekçiler şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bekçinin tüfeğe tekmeyle müdahalesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.







