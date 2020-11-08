Kahramanmaraş'ta bir kadın, elini kıyma makinesine kaptırdı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kadının kıyma makinesine kaptırdığı elini itfaiye ekipleri kurtardı.
- AA
- 08.11.2020 - 05:43
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Bahriye Durmuşoğlu, Kızılcaoba Mahallesi'ndeki evinde temizlediği kıyma makinesine elini kaptırdı.
Durmuşoğlu, komşularının çağırdığı 112 Acil Sağlık ekiplerince elini kaptırdığı kıyma makinesiyle birlikte Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü.
DEMİR KESME ALETİYLE ELİNİ KURTARDILAR
Hastanedeki sağlık görevlilerinin isteği üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, demir kesme aletleriyle kadının elini makineden kurtardı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Buradaki tedavisinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Durmuşoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.