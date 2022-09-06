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    Kahramanmaraş'ta bir kağıt fabrikası alev alev yandı

    Kahramanmaraş'ta bir kağıt fabrikasının atık toplama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.
    • 06.09.2022 - 20:18
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 20:33
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    Kahramanmaraş'ta bir kağıt fabrikası alev alev yandı

    Kahramanmaraş'ın Doğu Çevre Yolu üzerinde faaliyet gösteren fabrikanın atık toplama deposunda çıkan yangına ihbar üzerine büyükşehir belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Çevreyi duman kapladı

    Fabrikanın deposundaki balya halinde bulunan atık kağıtları söndürme işlemi devam ediyor. Kontrol altında yapılan söndürme işlemleri sırasında yanan kağıtlardan çıkan duman çevreyi kapladı.

    Duman nedeniyle karayolu üzerindeki görüş mesafesi düştü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

    Kahramanmaraş'ta bir kağıt fabrikası alev alev yandı VİDEO

    Kahramanmaraş ta bir kağıt fabrikası alev alev yandı #1

    Kahramanmaraş ta bir kağıt fabrikası alev alev yandı #2

    Kahramanmaraş ta bir kağıt fabrikası alev alev yandı #3

    Kahramanmaraş ta bir kağıt fabrikası alev alev yandı #4


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