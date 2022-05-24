Kahramanmaraş'ta bir kişi evinin bahçesini kenevir tarlasına çevirdi
Kahramanmaraş'ta bir evin bahçesinde damlama sulama yöntemiyle yetiştirilen 144 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
- 24.05.2022 - 22:17
Kahramanmaraş Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve KOM timinin yaptığı çalışmalar sonucu ilçeye bağlı Izgın Mahallesi’nde İ.K.(38) adlı şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı.
Jandarma ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden söz konusu ikamete operasyon düzenledi.
144 adet kenevir bitkisi ele geçirildi
Yapılan aramada, evin bahçesinde damlama sistemle yetiştirilen 144 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.
İHA'nın haberine göre, kenevirlere imha edilmek üzere el konulurken gözaltına alınan İ.K., işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.