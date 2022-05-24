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Kahramanmaraş'ta bir kişi evinin bahçesini kenevir tarlasına çevirdi

Kahramanmaraş'ta bir kişi evinin bahçesini kenevir tarlasına çevirdi

Kahramanmaraş'ta bir evin bahçesinde damlama sulama yöntemiyle yetiştirilen 144 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.