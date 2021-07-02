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    Kahramanmaraş'ta bir kişi, kaldırımdaki çöp kutusunu söküp götürdü

    Kahramanmaraş'ta bir şahıs, kaldırımdaki çöp kutusunu söktükten sonra omuzuna alıp kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 02.07.2021 - 03:21
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    Kahramanmaraş'ta bir kişi, kaldırımdaki çöp kutusunu söküp götürdü

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda kaldırımda yürüyen bir şahıs, bir anda çöp kutusunu yerinden sökmeye başladı.

    ÇÖP KUTUSUNU SÖKÜP GÖTÜRDÜ

    Kısa sürede çöp kutusunu yerdeki bağlantısından söken şahıs, daha sonra omuzuna alarak bölgeden ayrıldı.

    Kahramanmaraş'ta bir kişi, kaldırımdaki çöp kutusunu söküp götürdü-Video

    O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

    O anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilirken, çöp kutusunu omuzuna alan genç gözden kayboldu.

    Kahramanmaraş ta bir kişi, kaldırımdaki çöp kutusunu söküp götürdü #1

    Kahramanmaraş ta bir kişi, kaldırımdaki çöp kutusunu söküp götürdü #2

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