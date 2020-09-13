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    Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı

    Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.
    • AA
    • 13.09.2020 - 20:38
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    Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı

    Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi, Kılılı Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

    Kahramanmaraş ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı #1

    YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

    Gün boyunca alevlere bir helikopterin yanı sıra 17 arazöz, 79 personel, 5 iş makinesi, 6 su tankeri ve bir TOMA ile müdahale edildi.

    Fabrika yetkilileri, depodaki zarar görmeyen tekstil ham maddelerinin tahliyesini gerçekleştirdi.

    Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Çoşkun ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

    Kahramanmaraş ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı #2

    BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

    Yaklaşık 12 saattir süren ve büyük ölçüde söndürülen yangın, fabrikanın depo kısmında devam ediyor. Yangının sabah saatlerine kadar sürmesinin beklendiği öğrenildi.

    Alanın dar olması nedeniyle alevlere kısıtlı sayıda araç ve ekiple müdahale ediliyor.

    Kahramanmaraş ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı #3

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