Kahramanmaraş'ta bugüne kadar 2 milyon 560 bin metreküp moloz kaldırıldı Her gün 806 kamyon ve 344 ekskavatörle enkazların kaldırıldığı Kahramanmaraş’ta büyük boşluklar göze çarpıyor. Bugüne kadar 263 bin 368 sefer yapan kamyonlar, 2 milyon 560 bin 650 metreküp moloz taşıdı.

AA

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, enkazlar kaldırılıyor.

Kentte depremlerden en çok etkilenen merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 1450 yapı "yıkık" olarak kaydedilirken, acil yıkılması gereken bina sayısının ise 1110 olduğu saptandı.

Dulkadiroğlu'nun ardından en çok yıkık bina 1183 ile Türkoğlu, 1106 ile Pazarcık'ta belirlendi.

Acil yıkılması gerekenlerde ise Dulkadiroğlu'nun ardından yine Türkoğlu ve Pazarcık ilçeleri geldi.

2 milyon 560 bin 650 metreküp moloz taşındı

Yıkık bina olarak Elbistan'da 927, merkez ilçe Onikişubat'ta 735, Göksun'da 654, Afşin'de 502, Nurhak'ta 280, Çağlayancerit'te 180, Ekinözü'nde 168, Andırın'da 120 yapı kaydedildi.

Depremler nedeniyle il genelinde 7 bin 305 bina yıkıldı.

Bu binalardan 4 bin 922'sinin enkazı kaldırıldı.

Acil yıkılacak 4 bin 503 binanın da 3 bin 680'inin yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Günlük 806 kamyon ve 344 ekskavatörün çalıştığı enkaz kaldırma çalışmalarında, bugüne kadar 263 bin 368 sefer yapan kamyonlar, 2 milyon 560 bin 650 metreküp moloz taşıdı.

Yaralar sarılıyor

Depremin ilk günü ile yeni çekilen drone görüntüleri karşılaştırıldığında, adeta enkaz yığınına dönen Trabzon ve Azerbaycan bulvarları ile bazı ilçelerde enkazların kaldırılmasının ardından büyük boşluklar göze çarpıyor.

İçişleri Bakanlığınca depremlerin ardından bölgede barınma ve enkaz kaldırma hizmetlerinden sorumlu olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Osman Varol, yaraların sarılması için yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Barınma sorununun çözümü için yürütülen çalışmaların yanı sıra şehirde hayatı normalleştirmek için enkaz kaldırma çalışmalarının da yoğun şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Enkazla ilgili problem büyük oranda halledildi"