Kahramanmaraş'ta çöken istinat duvarı çok sayıda aracı hurdaya çevirdi Kahramanmaraş'ta yağmurun da etkisiyle 8 katlı apartmanın bulunduğu otoparkın istinat duvarının çökmesi neticesinde çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. 8 katlı iki apartman tahliye edildi.

İHA 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta devam eden sağanak faciaya neden oluyordu. Onikişubat ilçesindeki Gedemen Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın otoparkındaki istinat duvarının çökmesi neticesinde 8 araç kullanılamaz hale geldi. Çökme esnasında ölen ya da yaralanan kişinin olmadığı öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki apartman tahliye edildi Askıda kalan iki otomobilde çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri otoparkın bulunduğu alanda emniyet şeridi çekti. 8 katlı iki apartman tahliye edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından da çökme yaşanan alanda inceleme başlatıldı.