Kahramanmaraş’ta yaşanan ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen iki büyük depremin ardından birçok iş yeri hasar gördü.

Göz tedavilerinde önemli bir rol üstlenen gözlükçülerin birçoğu da, afetin yıkıcı etkisinden kurtulamadı.

İş yerleri ağır hasarlı olan gözlükçüler, deprem sonrası gözlüğü hasar gören ya da kaybolan vatandaşlar için konteyner iş yeri açtı, hizmet vermeye başladı.

Kendileri gibi depremzede olan vatandaşlara her türlü desteği vereceklerini söyleyen gözlükçü esnaflarından Mesut İslamoğlu, şunları söyledi:

Burada depremden dolayı hepimizin iş yerleri yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Bu süreçte biz de faaliyetlerimizi bir an önce yürütebilmek için konteynerlerimizi yaptık. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgede 13 kişiydik fakat biz şu an üç kişiyiz. Bütün arkadaşları davet ettik, İnşallah onlar da gelecek. Depremden önce nasılsa şimdi de her türlü gözlük ihtiyacını karşılayabilecek potansiyeldeyiz. Bu hususta bütün hemşehrilerimize yardımcı olacağız. Biz buralardan çekip gitmeyeceğiz. Halkımıza gereken desteği sonuna kadar vereceğiz.