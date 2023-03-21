Kahramanmaraş’ta depremzede gözlükçüler konteynerlerde mesaiye başladı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından iş yerleri yıkılan ve ağır hasar gören gözlükçü esnafı, konteynerlerde hizmete başladı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen iki büyük depremin ardından birçok iş yeri hasar gördü.

Göz tedavilerinde önemli bir rol üstlenen gözlükçülerin birçoğu da, afetin yıkıcı etkisinden kurtulamadı.

Konteyner iş yerleri açıldı

İş yerleri ağır hasarlı olan gözlükçüler, deprem sonrası gözlüğü hasar gören ya da kaybolan vatandaşlar için konteyner iş yeri açtı, hizmet vermeye başladı.

Kendileri gibi depremzede olan vatandaşlara her türlü desteği vereceklerini söyleyen gözlükçü esnaflarından Mesut İslamoğlu, şunları söyledi:

"Biz buralardan çekip gitmeyeceğiz"

Burada depremden dolayı hepimizin iş yerleri yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Bu süreçte biz de faaliyetlerimizi bir an önce yürütebilmek için konteynerlerimizi yaptık. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgede 13 kişiydik fakat biz şu an üç kişiyiz. Bütün arkadaşları davet ettik, İnşallah onlar da gelecek. Depremden önce nasılsa şimdi de her türlü gözlük ihtiyacını karşılayabilecek potansiyeldeyiz. Bu hususta bütün hemşehrilerimize yardımcı olacağız. Biz buralardan çekip gitmeyeceğiz. Halkımıza gereken desteği sonuna kadar vereceğiz.

"Fiyat konusunda halkımıza yardımcı olacağız"

Bir başka gözlükçü esnafı Murat Doğrul ise “Konteynerde çalışmak iş yerindeki gibi çalışmanın yerini tutmaz. 25 metre gibi dar bir alanda çalışacağız. Fakat buna da şükür diyoruz. Çarşımız yeniden eskisi gibi hareketli olacak. Yaşatmaya çalışacağız, sıfırdan başlıyoruz. Biz daha buradayız, yaraları hep beraber saracağız. Fiyat konusunda halkımıza yardımcı olabilmek adına buradayız. Her türlü yardımcı olmaya varız.” şeklinde konuştu.