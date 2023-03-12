Kahramanmaraş'ta depremzede kadından dikkat çeken sözler: Herkes gitti, devletimiz kaldı Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından yaralar sarılıyor. Bölgede yaşayan depremzede bir kadının söyledikleri ise dikkat çekti. Depremzede kadın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a, "Herkes gitti, sadece devletimiz kaldı" cümlelerini kurdu.

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından tek yürek halinde yaralarını sarmaya devam ediyor.

Evlerinden olan depremzedelere yönelik yardımlar, çadır ve konteyner kent yapımları sürüyor.

Depremzede kadından duygulandıran sözler

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde çadır kentleri ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, depremzedelerle bir araya gelerek acılarına ortak oldu.

Bir depremzedeye istekleri olup olmadığını soran Başkan Bıyık, kadının verdiği cevap karşısında duygulandı.

"Allah sizden razı olsun, hep buradaydınız"

Evinin yıkıldığını söyleyen depremzede kadın şu ifadeleri kullandı:

"Hangi birimize ev vereceksiniz? Bize, 'Nasılsınız, iyi misiniz kardeşim?' demeniz yeterli. Bu çok güzel bir şey, teşekkür ediyoruz. Hepimize ev veremezsiniz, böyle bir isteğimiz de yok. Allah sizden razı olsun. Hep buradaydınız. Geçecek tabi ki, insan her şeye alışıyor."

"Herkes gitti, sadece devletimiz burada kaldı"

Depremzede kadın sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan her şeyi yapacak inanıyorum. Kurban olayım, o düşmesin diye uğraşıyoruz. O düşmesin ki biz rahat edelim. Herkes gitti, yardımseverler de gitti. Sadece devletimiz burada kaldı, Allah'ıma şükürler olsun. Kızılay geldi, her gün yemek getiriyor. Allah devletimize zeval vermesin"

"Devlet var olsun ki millet var olsun"

Kötü günlerin geride kalacağını söyleyen Başkan Muzaffer Bıyık, "Her şey geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan her şeyi yapıyor. Sizin hayır duanız, milletin hayır duası bize yeter, aşamayacağımız zorluk yok. Allah devletimize zeval vermesin. Devlet var olsun ki millet var olsun” diye konuştu.