Kahramanmaraş'ta depremzedelere 1 Haziran'a kadar su faturası kesilmeyecek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, afetzedelere 1 Haziran'a kadar su faturası kesilmeyeceğini duyurdu.

AA

Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle derinden sarsıldı..

Büyük yıkımın yaşandığı deprem sonrası, yaralar sarılıyor..

Yapılan çalışmalarla şehirler yeniden ayağa kaldırılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşandığına işaret ederek, devletin ve milletin desteğiyle yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını söyledi.

"6 Şubat'tan 1 Haziran'a kadar sudan ücret almıyoruz, borçları da sildik"

Hasarlı binalarda yıkımın ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Güngör, depremzedelere 1 Haziran'a kadar su faturasının kesilmeyeceğini vurguladı:

6 Şubat'tan 1 Haziran'a kadar sudan ücret almıyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisimizin almış olduğu kararla, herhangi bir su taahhüt ücreti alınmayacak. Bunun yanında yıkılmış ve yıkılacak binaların geçmişe dönük su borcu varsa bunları da sildik.

Güngör, şehrin tekrar imarı ve altyapısıyla yeniden ayağa kalkması için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, bu konuda çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü kaydetti.