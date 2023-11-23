Kahramanmaraş'ta düğün kavgası! İki grup birbirine silah ve bıçaklarla saldırdı Kahramanmaraş'ta bir düğünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Azat G., silahla yaralandı.

DHA

Düğünde çıkan kavgada kan aktı..

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Yavuz Selim Mahallesi Haydarbey Caddesi’nde sokakta yapılan düğünde taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Silahlı bıçaklı kavgada 1 çocuk yaralandı

Tartışma kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Azat G., vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Polislerin olay yerine gitmesiyle taraflar dağılırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Azat G., ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedavi altına alınan Azat G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şüpheliler aranıyor

Polis olay yerinde inceleme yaparken, Azat G.’yi yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)