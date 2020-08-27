Kahramanmaraş'ta duvar ustası 5 yıl önce hazırladığı mezara gömüldü

Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Cuma Altun, vefatının ardından, 5 yıl önce kendisi kazarak "Bu mezar benim son evim" dediği mezara defnedildi.

Kahramanmaraş'ın Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Baydemirli Mahallesi'nde yaşayan Cuma Altun, 2005 yılında kendi elleriyle mezarını kazdı.

Mezarın etrafını çevirip, üzerinde ismi ile doğum tarihinin yazdığı mezar taşını da diken 48 yıllık duvar ustası Altun, dün yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti.

Cuma Altun, kılınan cenaze namazının ardından, kendi kazdığı mezara defnedildi.

"BU MEZAR BENİM SON EVİM"

Daha önceden röportaj veren Altun, komşuları ve akrabalarının mezarı görünce kendisine güldüklerini ancak daha sonra anlayışla karşıladıklarını belirterek, "Önce şaşırdılar, bana güldüler. Mezarını yapan bir insan, günah işleyecekse aklına ölüm geliyor. 'Ya rabbim beni doğru yola gönder' diyorum ve geri dönüyorum. Mezarımı bunun için yaptım. Mezarımı gördükçe içime bir ferahlık geliyor. Bu mezar benim son evim, son memleketim, son vatanım" ifadelerini kullanmıştı.





























