Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarında son durum Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde acil durumdaki bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 19 mahallede süreceğini bildirdi.

AA & Ensonhaber

Deprem bölgelerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Afetzedelerin yaraları sarılırken, enkaza dönen şehirlerin de yeniden ayaklanması adına büyük bir mücadele veriliyor.

Bir yandan yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor bir yandan da hasarlı binalar tek tek yıkılıyor.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde acil durumdaki bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları 19 mahallede sürecek

Kahramanmaraş Valiliği, çalışmaların 19 mahallede süreceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmalar Onikişubat ilçesinde Oruç Reis, Yusuflar, Ağcalı, Binevler, Hacı Bayram Veli, Hayrullah, Çukurhisar, Ilıca, Yolyanı, Yusuflar, Şazibey ve Barboros mahalleri ile Dulkadiroğlu ilçesinde Peynirdere, Güzelyurt, Karacasu Karaziyaret, Elmalar, Bulanık, İsmet Paşa ve Erkenez mahallelerinde devam edecek.

Acil yıkım kararı bulunan 48 bina yıkılacak

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan binalardan 48'nin yıkımı yarın yapılacak.

İki ilçedeki yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına bina sakinleri istedikleri takdirde refakat edebilecek.