Kahramanmaraş'ta gelinini hastaneye yetiştiren adam, hız cezasını sildirdi

Rahatsızlanan gelinini hastaneye götürürken hız sınırını aştığı için ceza yiyen kayınbaba, itiraz etti. Mahkeme, hasta taşıdığı için geçiş üstünlüğü olan kayınbabanın cezasını iptal etti.

7 Ağustos'ta Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Mehmet Kaba, rahatsızlanan gelinini Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Birkaç gün sonra Mehmet Kaba'nın evine, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce trafik cezası geldi.

Hız sınırı 70 kilometre olan yolda 96 kilometreyle gittiği radar tarafından tespit edilen Kaba, erken ödeme ile 448 liraya düşen trafik cezasını ödedi.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Mehmet Kaba daha sonra cezanın iptal edilip, yaptığı ödemenin iadesi için Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.

HASTANE RAPORLARINI DELİL SUNDU

Kaba, itirazında radara yakalandıktan 14 dakika sonra hastanede olduğunu gösteren hasta kaydı ile hasta hakkındaki tanı ve tedavisini gösteren uzman hekim yazısını da mahkemeye sundu.

EMNİYET, İTİRAZIN REDDİNİ İSTEDİ

Emniyet ise yolda radarla hız kontrolünün yapıldığını gösteren tabelalar olduğunu belirterek itirazın reddedilmesini istedi.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ NEDENİYLE CEZANIN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

İtirazı değerlendiren hakim, hastane kayıt belgesi ile doktor yazısını dikkate alarak Mehmet Kaba'nın zaruri nedenden dolayı hız sınırını ihlal ettiğini, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nun 71'nci maddesindeki geçiş üstünlüğü şartını yerine getirdiğini, bu nedenle idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, cezanın iptaline karar verdi.