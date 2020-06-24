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- Kahramanmaraş'ta görüntülenen dev hortum
Kahramanmaraş'ta görüntülenen dev hortum
Türkoğlu ilçesinde ortaya çıkan hortum sebebiyle bölgedeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
- İHA
- 24.06.2020 - 17:13
İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış öncesinde Çatalca ilçesinde meydana gelen hortum bölgedeki evler zarar verirken, vatandaşlara ise korku dolu anlar yaşatmıştı.
Bugün ise Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hortum oluştu.
DEV HORTUM GÖRÜNTÜLENDİ
İlçenin Gavur Gölü mevkisinde güneşli havada aniden oluşan hortum nedeniyle çevrede bulunanlar kısa süreli panik yaşarken, hortumun oluştuğu anlar da kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş'ta görüntülenen dev hortum