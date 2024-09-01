Kahramanmaraş’ta iki farklı noktada silahlı çatışma: 4 yaralı

DHA
Kahramanmaraş'ta ilk olayda, Onikişubat İlçesi Maarif Mahallesi’nde, bölgedeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İKİ NOKTADA SİLAHLI ÇATIŞMA
Bir diğer silahlı çatışma ise Dulkadiroğlu İlçesi Milli Eğitim Caddesi’nde silahlı çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İki olayda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olay sonrası yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerinin iki olayla ilgili incelemesi sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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