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Kahramanmaraş’ta iki farklı noktada silahlı çatışma: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki farklı noktada silahlı çatışma: 4 yaralı Kahramanmaraş’ta iki farklı noktada çıkan silahlı çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.