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    Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 23:20
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    Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

    İlçeye bağlı kırsal Evcihüyük Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahallenin dağlık bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şahsı suçüstü yakaladı.

    İZİNSİZ KAZIDA KULLANILAN MALZEMELERE EL KONULDU

    Şahısların izinsiz kazıda kullandığı kürek, bel ve balyoz gibi malzemelere el konuldu. Cumhuriyet savcılığınca olayla ilgili adli işlem başlatılırken, şahıslara da sokağa çıkma yasağını ihlalden idari yaptırım uygulandı.
    Kahramanmaraş ta izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı #1

    Kahramanmaraş ta izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı #2

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