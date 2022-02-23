Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki höyük alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve KOM timleri, ilçeye bağlı Güvercinlik Mahallesi’ndeki höyük alanında kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

2 KİŞİ SUÇÜST YAKALANDI

Sit alanı yakınlardaki kazının olduğu bölgeye giden jandarma ekipleri, T.Ş. (35) ve D.Y. (40) isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şahısların, 2 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde kazı yaptıkları belirlendi.

KAÇAK KAZIDA KULLANILAN ALETLERE DE EL KONULDU

Şahısların, kaçak kazıda kullandığı aletlere de el konuldu. Şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.