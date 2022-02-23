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    Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki höyük alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 20:36
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    Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

    Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve KOM timleri, ilçeye bağlı Güvercinlik Mahallesi’ndeki höyük alanında kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

    2 KİŞİ SUÇÜST YAKALANDI

    Sit alanı yakınlardaki kazının olduğu bölgeye giden jandarma ekipleri, T.Ş. (35) ve D.Y. (40) isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şahısların, 2 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde kazı yaptıkları belirlendi.

    KAÇAK KAZIDA KULLANILAN ALETLERE DE EL KONULDU

    Şahısların, kaçak kazıda kullandığı aletlere de el konuldu. Şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

    Kahramanmaraş ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı #1

    Kahramanmaraş ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı #2


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