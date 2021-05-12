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    Kahramanmaraş’ta kaçak kumar oynayanlara baskın

    Kahramanmaraş'ta bir lokalde kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 27 kişiye 91 bin 800 lira cezai işlem uygulandı.
    • İHA
    • 12.05.2021 - 01:31
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    Kahramanmaraş’ta kaçak kumar oynayanlara baskın

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipleri, pandemi kuralları kapsamında kapalı olması gereken lokallere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, İsmetpaşa Mahallesi’nde bir iş hanındaki lokale operasyon düzenledi.

    SAKLANANLAR YAKALANDI

    Lokaldeki güvenlik kameralarından polis ekiplerinin geldiği gören şüphelilerin bir kısmı çatıya, bir kısmı ise lokal içerisinde saklandı. Polis, iş hanının çatısında yaptığı aramada çatıya saklanan 10 kişiyi yakalarken, masa altına saklanan kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi yakaladı.

    Kahramanmaraş’ta kaçak kumar oynayanlara baskın #1

    27 KİŞİYE 3 BİN 400'ER LİRA CEZA UYGULANDI

    Yakalanan 27 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 3 bin 400’er lira idari para cezası uygulanırken, bunlardan 5 kişi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

    Kahramanmaraş’ta kaçak kumar oynayanlara baskın #2

    Kahramanmaraş’ta kaçak kumar oynayanlara baskın #3

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